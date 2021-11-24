HSK’da Kocabey’in yerine gelen üye belli oldu

Hamit Kocabey’in istifa etmesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) boşalan üyelik için yapılan gizli oylamada Avukat Havvanur Yurtsever seçildi.

Kocabey 14 Ekim’de istifa etmiş, ertesi gün “Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” demişti.

Kocabey iki dönemdir HSK üye üyesiydi. İlk olarak 2017’de üyeliğe seçilen avukat, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.

Kocabey, uzun süre hem MHP’nin hem Devlet Bahçeli’nin avukatlığını; 2006-2009 yıllarında MHP Ankara il başkanlığı yönetim kurulu üyeliği, 2009-2012 yıllarında MHP Ankara il başkan yardımcılığı yapmıştı. 4 Kasım 2012’de de merkez yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti.