Diken

Yaramazlara biraz batar!

HSK’da Kocabey’in yerine gelen üye belli oldu

Hamit Kocabey’in istifa etmesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) boşalan üyelik için yapılan gizli oylamada Avukat Havvanur Yurtsever seçildi.

Kocabey 14 Ekim’de istifa etmiş, ertesi gün “Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” demişti.


Kocabey iki dönemdir HSK üye üyesiydi. İlk olarak 2017’de üyeliğe seçilen avukat, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.

Kocabey, uzun süre hem MHP’nin hem Devlet Bahçeli’nin avukatlığını; 2006-2009 yıllarında MHP Ankara il başkanlığı yönetim kurulu üyeliği, 2009-2012 yıllarında MHP Ankara il başkan yardımcılığı yapmıştı. 4 Kasım 2012’de de merkez yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti.

HSK üyesi Kocabey: Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettim

SON HABERLER

TTB: Şebinkarahisar’da atık barajın çökmesi çevre felaketi

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarındaki atıkların toplandığı havuzlarının patlaması, halk sağlığını tehdit ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) durumu ‘çevre felaketi’ diye tanımladı.

Societe Generale’den hiperenflasyon öngörüsü

Fransız banka Societe Generale TL’de yaşanan sert değer kayıpları sonrası finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve TL’deki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini öngördü. Credit Suisse ise 500 puanlık agresif bir faiz artırımı yapılması durumunda dolar/TL’nin 11 seviyelerine dönebileceğini aktardı.