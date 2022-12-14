HSBC, petrol ve doğalgaz projelerine krediyi kesecek

Britanya’nın en büyük bankalarından HSBC, yeni petrol ve doğalgaz sahalarına yönelik kredi ve finansman sağlamayı keseceğini açıkladı.

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Paris İklim Anlaşması’nın hedefleri doğrultusunda, 2050’ye kadar ya da daha erken finanse ettiği projelerin emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefleyen HSBC bu kararı, güncellediği enerji politikası kapsamında aldı.

Paris İklim Anlaşması’nın temel amacı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak. Hedefse küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulması, tercihen 1,5 derece seviyesine çekilmesi için tüm ülkelerin uzun vadeli ve zorlu hedefler belirlemesini sağlayacak bir çerçeve çizmek.

Bankalar da artık pek çok gerekçeyle çevre dostu olmayan projelerden uzak durma kararı alabiliyor. Paris anlaşması doğrultusunda belirlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Bankacılık İlkeleri bu anlamda en büyük ‘engel’.