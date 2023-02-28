Hong Kong 959 gün sonra maske yasağını kaldırdı

Takmayanlara 1,000 dolara kadar para cezası veren Hong Kong, maske yasağını kaldıran son büyük şehir oldu.

Hong Kong’da maske kullanımı 15 Temmuz 2020’de zorunlu olmuştu. Fotoğraf: Reuters

Çin’in Hong Kong şehrinde, pandemi önlemlerinin bir parçası olarak uygulanan maske takma zorunluluğu 959 gün sonra kaldırıldı. 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong yasağı kaldıran son şehir oldu.

Kural, 15 Temmuz 2020’de toplu taşıma araçları için yürürlüğe girmiş, devam eden haftalarda iç ve dış alanları içerecek şekilde genişletilmişti. Ancak kentteki insanların büyük çoğunluğu, aylar öncesinden maske takmaya başlamıştı.

Asya’nın finans merkezlerinden biri olan ve iş seyahati yapan insanları yeniden çekmek için büyük bir hamle başlatan kentin yöneticilerinden John Lee, “Artık normale dönüyoruz” dedi.

Son aylarda şehirde uygulanan önlemlerin çoğu gevşetilmiş, en önemlisi de ülke dışından gelenlere uygulanan zorunlu karantina kaldırılmıştı.

Maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Hong Kong’da tüm Covid kısıtlamaları sona ermiş oldu.