Hollanda’dan Türkiye’deki depremzedelere yardım götüren TIR’da uyuşturucu bulundu

Hollanda polisi, Lahey’den Türkiye’deki depremzedelere yardım malzemeleri götürmekte olan bir TIR’da uyuşturucu madde buldu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Yardım malzemesi yüklü altı TIR, gümrük sahasına çekilerek, yola devam etmelerine izin verilmedi.

Polisin açıklamasına göre, Lahey’de deprem mağdurları için toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 6 TIR, Perşembe gününün ilk saatlerinde Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda polisi, gelen bir ihbar üzerine sabah saatlerinde araçları Leiderdorp yakınlarında durdurarak arama yaptı.

Arama sonucu yardım taşıyan araçlardan birinde uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu, polis tarafından imha edildi. Yardım yüklü TIR’lar, kontrol edilmek üzere Rotterdam yakınlarındaki gümrük sahasına çekildi.

Araçların, Lahey’deki bir nakliye şirketine ait olduğu belirtildi.

Polis, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Hollandalı yetkililer, gerekli incelemelerin ardından depremzedeler için hazırlanan malzemelerinin en kısa sürede yardım kuruluşuna iade edileceğini açıkladı.