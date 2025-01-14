Hollanda'da beş sığınmacı 'çocuk'  toplu tecavüzden suçlu bulundu

Hollanda’nın güneyindeki Helmond kentinde, reşit olmayan beş ‘refakatsiz’ sığınmacı, evsiz bir kadına toplu tecavüz gerekçesiyle dört ay ila iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, cezayı belirlerken, Hollanda’da refakatsiz halde bulunan çocuklarda, ‘denetim ve rehberlik eksikliği‘nin işlenen suçta rol oynamış olabileceğini dikkate aldı.

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Eindhoven yakınlarındaki Helmond kentinde Aralık 2023’te 31 yaşındaki evsiz bir kadın, Tilburg ve Waalwijk kentlerinden gelen beş sığınmacının saldırısına uğradı.

Parktaki bir bankta tek başına oturan evsiz kadını, yerde sürükleyerek yumruklayan saldırganlar, defalarca cinsel saldırıda bulundu. Sonra da kadının cep telefonunu da çalarak kaçtı.

Gözaltına alınan saldırganlar 18 yaşından küçük çıktı. Pazartesi günü mahkemeye çıkan ve şu anda 17 yaşındaki şüphelilerden dördü tecavüz ve şiddet nedeniyle ıslahevine gönderildi. Biri sadece tecavüz gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, saldırganların, mağdur kadına 15 bin avro maddi tazminat ödemesine de karar verdi.

Yargıç, halka açık bir parkta gece vakti gerçekleşen tecavüzün, ‘toplumda korku ve öfke duygularına, özellikle de kadınlar arasında güvensizlik duygularına yol açtığına’ işaret etti. Ancak cezalar belirlenirken refakatsiz olarak bulunan çocukların işlediği suçta, ‘denetim ve rehberlik eksikliği’nin rol oynamış olabileceği dikkate alındı.

Mahkeme, saldırganların gençlik denetimli serbestlik programı uyarınca, sıkı bir rehberlik hizmetine tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Hollanda’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, mahkemenin yorumunu, “Tamamen delilik” diye değerlendirdi.

Hollanda, reşit olmayan refakatsiz sığınmacıların en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. 2000’de yalnız çocuk sığınmacıların çoğu Sierra Leona, Angola ve Gine’den gelirken, 2015’ten itibaren çoğunluğu Suriye, Eritre ve Afganistan’dan gelenler oluşturdu.

Hollanda’ya 2022’den itibaren Somali, Yemen, Sudan ve Irak’tan da reşit olmayan refakatsiz sığınmacı akını başladı. 2022’de 4 bin 205 refakatsiz çocuk sığınmacı geldi. 2023’te bu sayı 6 bine yaklaştı.