Holding patronu suçunu kabul etti: Olimpiyatlar için 28 milyon yen rüşvet teklif etmiş

Aoki Holding’in kurucusu, takım elbiseleri kendi şirketinden alınması için Tokyo Olimpiyat oyunları organizasyon komitesine rüşvet teklif ettiğini kabul etti.

Hironori Aoki

Japon Aoki Holding’in kurucusu Hironori Aoki, bugün Tokyo’da görülen davada, eski Tokyo Olimpiyat organizasyon komitesi yöneticisi Haruyuki Takahashi’ye takım elbise şirketinin oyunlara sponsor olarak seçilmesi karşılığında 28 milyon yen (4 milyon TL) rüşvet teklifinde bulunduğunu kabul etti.

2020’de yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunlarıyla ile ilgili bir dizi skandal soruşturma konusu olmuştu. Bugüne kadar, aralarında Aoki’nin de bulunduğu 15 kişi hakkında düzenlenen iddianamelerden beş rüşvet davası açıldı. Sanıklar bugün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

Daha önce Aoki Holding’in başkanı olarak görev yapan 84 yaşındaki Aoki, hakimin, savcılar tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığı sorusuna “doğru” diye cevap verdi.