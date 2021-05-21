Hızlı trenin makinisti yerini kondüktöre bırakıp tuvalete gitti

Japonya’da, bir hızlı trenin makinisti yerini ehliyeti olmayan kondüktöre bırakıp tuvalete gitti.

Fotoğraf: Central Japan Railway Company

Pazar günü, Şizuoka’da, 160 yolcu taşıyan trenin 36 yaşındaki makinisti midesi bulanınca acil tuvalete gitme ihtiyacı duydu ve kondüktörü çağırarak yardım istedi. O sırada tren saatte 150 kilometre hız yapıyordu.

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İnceleme sonucunda kokpitteki ‘görev değişikliği’ni fark eden demiryolu şirketi durumu yetkililere bildirdi ve özür diledi.

‘Central Japan Railway Company’ adlı şirketten yapılan açıklamada makinistin üç dakika süreyle yerinden ayrıldığı belirtildi. Şirket hem makiniste hem kondüktöre disiplin cezası vermeyi düşünüyor.

Makinistlerin bir sağlık sorunu yaşadığında komuta merkezine bildirmesi gerektiği anımsatılan açıklamada, “Kondüktöre yerini bırakması sadece ehliyeti varsa mümkün olabilir. Bu çok nadiren rastlanan bir şey bizim şirketimizde. Özür dileriz” dendi.

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Japonya’da, demiryolu ulaşımındaki standartlar yüksek, uyulması gereken katı kurallar var.

Son büyük kaza 2005’te meydana gelmişti. Amagasaki kentinde bir trenin raydan çıkması sonucunda 107 kişi hayatını kaybetmişti.