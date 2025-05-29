'Hızlı' influencer 17,5 yıl trafikten men edildi

Belçika’da lüks spor arabalarla yüksek hızda yaptığı sürüşleri paylaşan bir sosyal medya fenomeni, 17,5 yıl boyunca araç kullanmaktan men edildi. Mahkeme, ‘Adil.Gofast’e 25 bin avro da (yaklaşık 1 milyon 106 bin lira) para cezası verdi.

Fotoğraflar: Instagram

Belçikalı influencer, Instagram hesabından Lamborghini, Porsche ve Maserati gibi araçlarla saatte 250 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görülen videolar paylaşıyordu.

Görüntülerde, sosyal medya fenomeninin Belçika’nın başkenti Brüksel’de trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yüksek hızla araç sürdüğü anlar da yer alıyordu.

Brüksel savcılığına göre, yaklaşık 38 bin takipçisi bulunan influencer’ın ehliyetine el konulmuş ama araç kullanmaya devam etmiş.

‘Adil.Gofast’in defalarca uyuşturucu etkisi altındayken direksiyon başına geçmiş, çok sayıda trafik ihlali yapmış ve bir kez de kaza sonrası olay yerinden kaçtığı için mahkûm edilmiş.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre mahkeme hız tutkunu sosyal medya fenomenine en üst cezayı uyguladı. Influencer, ileride yeniden ehliyet almak istediğinde tüm sınavlara yeniden girecek, tıbbi-psikolojik testlerden de geçmesi gerekecek.