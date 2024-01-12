Hinduların dini duygularını incitmiş: ‘Annapoorani’ Netflix’ten kaldırıldı

Netflix, Hinduların ‘dini duygularını incittiği’ gerekçesiyle tepki gösterdiği ‘Annapoorani’ filmini kütüphanesinden kaldırdı.

Annapoorani

Hintli oyuncu Nayanthara’nın başrolünde yer aldığı film, ortodoks Hindu bir aileden gelen ve Hindistan’ın en iyi şefi olmayı hedefleyen bir kızı anlatıyor.

1 Aralık’ta sinemalarda gösterime giren ve 29 Aralık’tan itibaren Netflix’te yayınlanmaya başlayan Tamil dilindeki film, kısa sürede Hindistan’ın dört bir yanındaki Hindu grupların tepkisiyle karşılaştı.

Ülkenin en iyi şefi olmayı hedefleyen karakterin ailesine karşı gelerek et pişirmesi ve yemesi, inançları kapsamında et yemeyen bazı Hindu gruplar tarafından ‘dini duygularını incittiği’ gerekçesiyle eleştirildi.

BBC’nin aktardığına göre Netflix, filmin ‘lisans sahibinin talebi’ üzerine kaldırıldığını açıklarken filmin yapımcıların henüz konu hakkında değerlendirme yapmadı.

Ülkede bazıları filmin Netflix’ten kaldırılmasından mutlu olduklarını söylerken, bazıları da dehşete düştüklerini ifade etti. Oyuncu Parvathy Thiruvothu bunun ‘tehlikeli bir emsal’ oluşturacağını söyledi.