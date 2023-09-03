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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde dört4, Bolangir’de iki ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal’da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.


Khurda bölgesinde üç kişinin de yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi.

Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

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