Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

Kısa cümle kurmak çok kolay. İşte şimdi yaptığım gibi. Güzel uzun cümleler kurmak ustalık sayılır, bir tür yazarlık belgesi yerine bile geçer; yazar rüştünü isbat etmiştir. Kısa cümlelerle rüştünü isbat etmeye çalışan var mı acaba, yazarlık maharetini göstermek isteyen?