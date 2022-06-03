Hillary Clinton: Putin kendini mesih gibi görüyor

ABD’nin eski first lady ve dışişleri bakanı Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘kendinin mesih olduğuna inandığını’ ve özellikle kadınların eleştirilerinden hoşlanmadığını söyledi.

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Galler’de düzenlenen Hay Festivali kapsamındaki bir etkinlikte konuşan Clinton, 2008-2012’de başbakanlık yapan Putin’le bir dönem olumlu gelişmeler kat ettiklerini ancak 2012’de onu yeniden devlet başkanlığı makamına taşıyan seçimlere yönelik eleştirileri nedeniyle ilişkinin bozulduğunu söyledi.

2016’da Demokratların başkan adayı olan ve Donald Trump’a kaybeden Clinton şunları söyledi: ”Putin, kendisini eleştirenleri sevmiyor; özellikle de kadınlardan gelen eleştirileri. Putin, birkaç örnek dışında bana genel olarak düşmanca davrandı. Bildiğimiz gibi aksini söyleseler de Trump’u seçtirmek için her şeyi yaptılar.”

Rusya liderinin ‘kendisinin neredeyse mesih olduğuna dair inancı’na ve ‘kaderinde İmparatorluk Rusyası’nı yeniden inşa etmek olduğunu düşündüğü‘ne şahit olduğunu belirten Clinton, ”Bu nedenle Ukrayna’yı işgal ettiğinde şaşırmadım. Ama Ukraynalıların kendilerini nasıl korudukları ve Volodimir Zelenski hükümetinin etkinliği benim için sürpriz oldu” dedi.

NATO’nun Ukrayna’ya daha çok silah desteği vermesi gerektiğinin altını çizen Clinton, Balkan Savaşları ve Ruanda’daki soykırım sonrasında kurulan mahkemeler benzeri bir mahkeme kurulması yönünde çağrı yaptı.



