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Yaramazlara biraz batar!

Hilal Kaplan: Zincir marketler, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı sürdürüyor

Hızlı tüketim maddeleri (HTM) perakendeciliği ve özellikle zincir marketler son dönemde gündemin en başındaki yerini koruyor. Asgari ücrete yıllık bazda yapılan %100’lük zam sonrası gözler zincir marketlere ve yapacakları zamlara çevrildi. Rekabet Kurulu tarafından 2021 ve 2022 yılında 5 büyük zincir markete yönelik olarak kartel gerekçesiyle verilen idari para cezaları bu konudaki tartışmaları yeni bir boyuta taşısa da soruna daha yapısal bir çözüm bulunması gerekliliği tüm yakıcılığı ile orta yerde durmaktadır. Zira temel tüketim kalemlerinin fiyatlarını keyfî biçimde artırdığı düşünülen zincir marketler, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı sürdürüyor.

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