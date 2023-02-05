Henry Cavill başrolde: Guy Ritchie imzalı filmin çekimleri Antalya’da başlıyor

Britanyalı oyuncu Henry Cavill, Guy Ritchie imzalı ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ filminin çekimleri için önümüzdeki hafta Antalya’ya geliyor.

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Box Office Türkiye‘nin aktardığına göre iki yıl önce Antalya’da çekilen ve geçen haftalarda Türkiye’de vizyona giren ‘Servet Operasyonu’ filminin yönetmeni Guy Ritchie, şimdi de yeni filmi ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ için Antalya’ya geliyor.

Damien Lewis’in aynı isimli kitabından uyarlanan, Nazilerle mücadele için kurulan özel bir askeri birliğin hikâyesini anlatacak olan filmin başrolünde ise Henry Cavill yer alacak.

13 Şubat’ta EXPO botanik parkı dahil olmak üzere Antalya’nın birçok farklı noktasında çekilmeye başlanacak filmde Cavill’ın yanı sıra Eiza González, Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Hero Fiennes Tiffin, Henrique Zaga, Babs Olusanmokun gibi isimler de yer alıyor.