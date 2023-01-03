Jason Statham ve Kaan Urgancıoğlu karşı karşıya: ‘Servet Operasyonu’ndan Türkçe fragman

Britanyalı yönetmen Guy Ritchie’nin, Hollywood’un yıldız oyuncularını bir araya getirdiği aralarında Türk oyunculardan Kaan Urgancıoğlu ve Bestemsu Özdemir’in de yer aldığı ‘Servet Operasyonu’ filminden Türkçe fragman yayımlandı.

Jason Statham – Kaan Urgancıoğlu

‘Sherlock Holmes’, ‘Rocknrolla’, ‘Transporter’ ve ‘Snatch’ gibi aksiyon ve macera filmleriyle tanınan Hollywood’un ünlü yönetmeni Guy Ritchie’nin yeni filmi, gösterim tarihi için gün sayıyor.

Britanyalı yönetmeni, daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yıldız oyuncu Jason Statham’la yeniden bir araya getiren heyecan ve aksiyon dolu filmin çekimlerinin bir kısmı Antalya’daydı. Antalya’yı Hollywood’un yıldız isimleriyle başrole taşıyan film 13 Ocak’ta Türkiye’de gösterime girecek.

Dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatıldığı filmde ‘Orson Fortune’ karakterini canlandıran Jason Statham’a Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley gibi Hollywood’un diğer ünlü isimleri eşlik ediyor. Rol aldığı yerli dizilerle tanınan oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Bestemsu Özdemir, Timur Seyfettin Ölmez, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de filmdeki isimler arasında yer alıyor.

Antalya’da Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, ve Cumhuriyet Meydanı’nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda geçen aksiyon sahnelerinin yanı sıra filmde, Anadolu kültürünün anlatıldığı sahnelere ve Türkçe diyaloglara da yer verildi.

Filmde ‘Casa’ isimli bir mafya liderini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’nun Jason Statham’la karşılıklı çekilen aksiyon sahneleri dikkat çekiyor.

Daha önce yayımlanan fragmanları milyonun üzerinde izlenmeye sahip olan filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayımlandı.