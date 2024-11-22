‘Hemen uçaktan inmem gerekiyor’ diyen yolcu bantla bağlandı

ABD’de “Hemen bu uçaktan inmem gerekiyor” diyerek uçağın kapısını açmaya çalışan yolcuyu diğer yolcular ve kabin ekibi etkisiz hale getirdi. Yolcu, bantla bağlandı.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in CNN’den aktardığına göre Milwaukee’den Dallas-Fort Worth’a giden American Airlines’a ait uçağın kapısını açmaya çalışan bir yolcu etkisiz hale getirildi.

Olayın salı gerçekleştiği bildirilirken uçakta görevli bir kabin memuruna yönelen yolcu, “Hemen bu uçaktan inmem gerekiyor” diyerek uçak kapısını açmaya çalıştı.

Kamu güvenliği raporlarına göre yolcu giderek daha agresifleşti ve kabin memuruna saldırdı.

Yolcunun kapıya doğru hareketlenmesi üzerine, uçakta bulunan diğer yolcular kabin memurunun çağrısıyla müdahalede bulundu.

Yolculardan biri, yolcuyu arkadan sarılarak yere yatırdıklarını ve kabin ekibinin getirdiği bant ve plastik kelepçelerle ellerini, dizlerini ve ayaklarını bağladıklarını söyledi.

Uçak, Dallas-Fort Worth Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptıktan sonra, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve havalimanı güvenlik ekipleri uçağa girerek yolcuyu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin akıl sağlığı kontrolünden geçirilmek üzere bir değerlendirmeye tabi tutulduğu öğrenildi.