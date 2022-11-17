Hediye Levent: Türkiye’nin desteklediği Suriyeli silahlı gruplar iyice kontrolden çıktı

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Suriyeli silahlı gruplara bakışının son 11 yıl içinde değişimini aktarmıştım bu köşeden. Tabi bu değişimi bizzat o silahlı grupların dönüşümünden ayrı düşünmek olmazdı. Nihayetinde eski adıyla ÖSO, yeni adıyla Milli Ordu çatısı altındaki silahlı grupların bir kez daha revize edilip tek komuta altında toplanma girişimini ve ÖSO’nun üçüncü versiyonunun yakında görünür olacağını da belirtmiştim.

Son durum itibarıyla;

– Türkiye’nin desteklediği Suriyeli silahlı gruplar iyice kontrolden çıktı.

– Ankara-Şam yakınlaşması bu silahlı gruplar içinde en başından var olan disiplinsizlik, gruplar arası husumetler ve o bölgedeki kaçakçılık hattından sağlanan güç ve paranın kaybı kaygısı gibi durumları iyice körükledi.

– Yine sık sık birbirleri ile çatışan, karşılıklı suikastlar, tutuklamalar gibi eylemlerin hiç eksik olmadığı Türkiye destekli grupların İdlip’teki cihatçılarla ilişkilerinin hiç kesilmediği biliniyordu.

– Türkiye destekli silahlı gruplar arasında Suriye’nin kuzeyindeki kaçakçılık hatlarının paylaşımı konusunda patlayan çatışmalar İdlip’i kontrol eden cihatçılar için kaçırılmayacak altın fırsat oldu. Cihatçılar Türkiye’nin desteklediği bir grubu diğerine karşı korumak üzere araya girdi ve Afrin merkeze kadar etki alanını genişletti. Artık Suriye’nin kuzeyindeki silahlı gruplara ilişkin bütün denklemlerde cihatçılar da var.

Hediye Levent’in yazısı