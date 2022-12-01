Hediye Levent: Türkiye, ‘Pazarlık ortamı yaratmak için operasyon yapacağız’ diyor

Türkiye bir kez daha Suriye’ye kara operasyonu yapmak için zemin yoklayıp tansiyon ölçüyor. Her ne kadar, “bir operasyon için kimseden izin alınmayacak” açıklamaları gelse de sahada iki büyük güç var. Biri Rusya diğeri ABD. Perde arkasında da Suudi Arabistan ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkeleri. Haliyle Türkiye sınırından topçu atışları veya tek seferlik hava saldırıları ile geniş çaplı kara operasyonu farklı.

Türkiye bir kara operasyonunu duyurmadan yapamaz mıydı?

Yapabilirdi. Sonuçta Türkiye’nin ağırlığı Fırat’ın batısı olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde hem binlerce TSK mensubu var hem de desteklediği on binlerce militandan oluşan ÖSO/Milli Ordu.

Türkiye neden operasyon yapacağız açıklamaları ile hem dikkatleri hem okları kendine çevirdi?

Diplomasi koridorlarını hareketlendirip bir müzakere ve hatta mümkünse bir pazarlık ortamı yaratmak en önemli sebep.

Hediye Levent’in yazısı