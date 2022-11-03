Hediye Levent: Türkiye, Mısır’ın ‘alternatifsiz’ olarak nitelendirdiği ülkelerden biri değil

Birkaç gün önce Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Suudi Arabistan destekli El Arabiya televizyonuna bir röportaj verdi. Şükri kısaca, “Türkiye ile her türlü normalleşme girişimini durdurduklarını” söyledi.

Mısır Türkiye ile ilişkiler konusunda hiç ama hiç aceleci değildi. Sonuçta, Türkiye’nin de hatırı sayılır katkı yaptığı ayaklanma dönemi bölgede yeni siyasi ve ekonomik şartların ve de bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni ittifakların doğmasına sebep olmuştu.

Velhasıl Türkiye hâlâ bölgenin en önemli ülkelerinden olsa da artık Mısır için alternatifsiz olarak nitelendirdiği ülkelerden biri değildi. İsrail vardı, ABD vardı, Avrupa ülkeleri vardı, Rusya ve Çin vardı artık bölgede.

Hediye Levent’in yazısı