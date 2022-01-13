Hediye Levent: Taliban’dan daha radikal örgütlerin parlaması oldukça mümkün

Velhasıl Taliban gibi radikal bir örgütün neredeyse çatışmadan ülke yönetimini ele geçirmesini sağlayan faktörler istikrarsızlık, güvenlik sorunu, yolsuzluk ve yolsuzlukla birlikte daha da derinleşen fakirleşme, kanunun/hukukun olmayışı idi. Bu sorunların çözülebileceğine dair ışık olmadığı gibi aynı faktörlerin Taliban’dan daha radikal örgütleri parlatması da oldukça mümkün.

Muhtemelen ABD-Çin çekişmesi ile birlikte Afganistan’ın öneminin daha arttığını ve “Daha radikaline hiçbir ülke izin vermez” diye düşünenler olacaktır. Taliban’a teslim edildi, kendilerine silahların doğrultulmayacağı garantisi alındıktan sonra her şey mümkün!

Hediye Levent’in yazısı