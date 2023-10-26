Hediye Levent: IŞİD, HAMAS’tan nefret ediyor

HAMAS’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıdan beri İsrail, HAMAS ile IŞİD’i özdeşleştirmeye çalışıyor. Türkiye’de de yankı bulan bu girişimle birlikte HAMAS’a karşı mücadelenin IŞİD’i çökerten mücadele ile aynı olması gerektiği savunuluyor. Sosyal medyada ve hatta uluslararası medyada HAMAS ile IŞİD ilişkisinin olup olmadığı konuşuluyor.

HAMAS’ın da hedefi Gazze’de İslami esaslara göre yönetilen bir devlet kurmak ancak HAMAS ile IŞİD’in arasında birçok fark olduğu da bir gerçek.Bu farkların başında Filistin meselesinin öncelikli mücadele sebebi olması geliyor. IŞİD her türlü milliyetçi eğilimini, hedefi şirk yani Allah’a ortak koşmak olarak görüyor.

Bunların dışında IŞİD, HAMAS’ın İran, Şam yönetimi ve Lübnan Hizbullah’ı ile ilişkilerinden çok rahatsız ve örgütü Şiiliği yaymak gibi hedefleri olmakla suçluyor. IŞİD’e göre HAMAS, İslami değerleri ve söylemleri kendi çıkarları için kullanıyor. HAMAS içinde çok sayıda kadının olması IŞİD’in rahatsız olduğu bir başka unsur. Ayrıca HAMAS’ın IŞİD ile arasına mesafe koymaya çalıştığı biliniyor. Hatta HAMAS 2009 yılında güney Gazze’de İslam Emirliği ilan etmeye kalkışan bir din adamının öldürülmesi kararını vermişti. Bu durum IŞİD’in HAMAS’ı din dışına çıktıkları iddiasına dayanak olan olaylar arasında.

Kısacası IŞİD, HAMAS’tan nefret ediyor. HAMAS ise mücadelesini Filistin’in özgürlüğü gibi milliyetçi çerçeveler içinde tutarak IŞİD gibi radikal örgütlerle arasına mesafe koyuyor.

Hediye Levent’in yazısı