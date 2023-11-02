Hediye Levent: İran, İsrail’le savaşa girer mi?

İran, İsrail ile savaşa girer mi? Hayır, doğrudan bir savaşa girmesi ihtimali yok denecek kadar az ancak bir vekalet savaşı senaryosunun ihtimali giderek yükseliyor.

Bilindiği gibi İran’ın Arap Ayaklanması döneminde iyice güçlendirdiği, Irak’tan Lübnan’a hatta Yemen’e uzanan vekil grupları destekleyerek oluşturduğu bir hattı var.

Irak’ta Haşd-i Şaabi, Suriye’de çeşitli ülkelerden getirilen küçük Şii gruplar, Lübnan’da Hizbullah ve Yemen’deki Husiler bu vekil grupların başında geliyor. Nitekim, Yemen’deki Husiler İsrail’e savaş ilan etti. Kendileri hâlâ ambargo altında olan ve savaşın önceki yıllara göre yoğunluğu düşmüş olsa da devam ettiği Yemen’deki Husilerin İsrail’e ne kadar zarar vereceği, neden böylesi bir çıkış yaptığı tartışmalı. Ancak elbette İsrail açısından en tehlikeli silahlı yapı Husiler değil Lübnan’daki Hizbullah.

Peki Hizbullah İran için gözü kapalı bir savaşa girer mi? Her ne kadar Güney Lübnan’da İsrail ile neredeyse her gün çatışmalar olsa da Hizbullah’ın savaşa girmesi demek Lübnan’ın savaşa girmesi demek. Ki, İsrail tarafı da bunu defalarca söyledi, yani Hizbullah’ın savaşa girmesi halinde Lübnan’ın vurulacağı ve belki de bir kez daha işgal edileceği duyuruldu.

Hediye Levent’in yazısı