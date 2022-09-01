HDP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü videosu: İktidarın savaş söylemleri hatırlatıldı

HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin ‘Savaşa Hayır’ başlığıyla bir video yayınladı. Videoda iktidarın savaş politikası eleştirildi.

Fotoğraf: HDP

“Barış, toplumsal çöküşü ve savaştan beslenen siyaseti durdurmanın tek anahtarıdır. Barış, tutunacak dalımız, varılacak yolumuzdur. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde dört bir yanda ellerimizi birleştirelim” ifadelerine yer verilen videoda, AKP-MHP iktidarının kullandığı savaş dili ve politikası görsellerle anlatıldı.

Videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin savaş üzerine sarf ettiği sözlerin yanı sıra savaş ekonomisine ayrılan bütçeye de dikkat çekildi.