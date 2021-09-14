Hazine, bu yılki dış borçlanma hedefine şimdiden ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dünkü iki eurobond ihracı ile toplam 2,25 milyar dolar borçlandığını teyit etti. 2021 için koyulan 10 milyar dolarlık borçlanma hedefine dokuzuncu ay itibariyle ulaşılmış oldu.

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Eurobond devletlerin veya şirketlerin ülke dışında kaynak temini için, uluslararası piyasalarda yabancı para birimi üzerinden satışa sundukları, uzun vadeli borçlanma aracı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte Hazine, 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. Bugünkü ihraç öncesi uluslararası piyasalardan yılbaşından beri 6 milyar dolar ve 1,5 milyar avro tutarında borçlanılmıştı. Hazine yılın ilk ayında çift dilim ihraçla 3,5 milyar dolar, haziran ayı ortasında sukuk ihracı ile 2,5 milyar dolar ve haziran ayı sonunda 1,5 milyar avro borçlanmıştı.

Hazine’den yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu ihraç aynı gün (13 Eylül) sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 20 Eylül 2021 tarihinde hesaplarımıza girecektir” dendi.

Açıklama şöyle devam etti: “Kupon oranı yüzde 6,125 olan ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım miktarı ise 750 milyon dolar olmuştur. Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.“

Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının dört katından fazla talep gösterdi.

İhracın yüzde 37’si Britanya, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İhraçları Citi, JPMorgan ve SocGen yönetti.

Yeni borçlanma yapması bekleniyor

Uluslararası piyasada borçlanma hedefinin tamamlanmasına rağmen Hazine’nin yeni Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerine uygun borçlanma yapması da bekleniyor.

Hazine mayıs ayı sonunda ESG kriterlerinin küresel yatırım kararlarında etkili olmaya başladığına ve piyasanın son dönemde büyüdüğüne dikkat çekilerek şunlar denildi: “Bakanlığımız tarafından uluslararası ESG tahvil piyasasında tahvil ihracı yoluyla borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup bu kapsamda bir tahvil çerçeve dokümanı hazırlanmaktadır.”