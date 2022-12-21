Hayvanlar aleminde ilk kez gözlemlendi: ‘Penisli’ savunma

Bir eşek arısının soktuğu böcek bilimci, canı normalden fazla yanınca, arının iğnesini değil penisini kullandığını fark etti. Araştırma sonucu, ‘penisli savunma’nın hayvanlar alemi için bir ilk olduğu söylüyor.

Görsel, Current Biology’deki makaleden alınmıştır

Kobe Üniversitesi’nden böcek bilimci (etimolog) Shinji Sugiura, yaklaşık bir yıl önce erkek bir eşek arısı tarafından sokuldu. Canı yandı ancak aynı zamanda şaşırdı. Arı dişi olsaydı zehir taşıyan iğneleri sebebiyle canının yanması doğaldı ancak erkekler genelde can acıtmazdı.

Başka biri olsa arının dişi mi erkek mi olduğunu fark edemeyebilirdi ancak arı doğru kişiyi sokmuştu. Daha doğrusu çift uçlu penisiyle derisini kıstırarak delmişti.

Konuyu daha iyi anlamak isteyen ve laboratuvarda eşek arısını kurbağanın üzerine salan Shinji Sugiura, erkek arının tehlike durumunda iğnesiyle değil penisiyle düşmana zarar vererek kendini savunmaya çalıştığını tekrar gözlemledi.

Önceki gün Current Biology dergisinde yayımlanan makaleye göre bu araştırmanın en önemli bulgusu, ‘erkek cinsel organının hayvanlar aleminde savunma aracı olarak kullanıldığını gösteren ilk örnek’ olması.