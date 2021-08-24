Hayvanat bahçesinden şempanzeyle ‘özel bağ’ kuran kadına yasak

Belçika’da bir kadının hayvanat bahçesini ziyaret etmesi, şempanzelerden biriyle yakın bağ kurması nedeniyle yasaklandı. Belçika merkezli ATV’ye göre hayvanat bahçesi yetkilileri öz konusu ‘ilişki’ nedeniyle hayvan diğer şempanzelerle bağ kuramıyordu.

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Woman Says She's 'Having Affair' With Chimp As Zoo Bans Her From Visiting Himhttps://t.co/NKHiIzjh7Z — Marion Cole (@colemagihei) August 21, 2021

Adie Timmermans adlı kadın son dört yıldır Antwerp Hayvanat Bahçesi’nde 38 yaşındaki şempanze Chita’yı her hafta ziyaret etmiş.

Kadın ve şempanzenin birbirine camdan el sallayarak öpücükler gönderdiği söyleniyor. Bu etkileşimler zararsız görünse de hayvanat bahçesi yetkilileri, Chita’nın diğer şempanzelerle ilişkisi ve sosyal statüsünün zarar gördüğü görüşünde.

Hayvanat bahçesinin sözcüsünün sözleri şöyle: “Chita sürekli ziyaretçilerle çevrili olduğunda, diğer maymunlar onu görmezden geliyor ve onun için önemli olmasına rağmen onu grubun bir parçası olarak görmüyor.”

Chita’nın bu görmezden gelinme yüzünden, ziyaret saatleri dışında yalnız kaldığı belirtiliyor.

Ancak Timmermans, aynı fikirde değil: “Başka hiçbir şeyim yok. O hayvanı seviyorum, o da beni seviyor. Bunu neden benden almak istiyorlar? Özel bir bağımız var. Onlarca ziyaretçinin onunla iletişime geçmesine izin verilirken, neden bana verilmiyor?”