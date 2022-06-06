Çankırı’da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden lise öğrencisi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde kendilerine ait hayvan sürüsüne çobanlık yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil K.’nın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Sağlık ekipleri, Jandarma ve AFAD ekiplerinin Çoraklık mevkisinde yerde hareketsiz yatarken bulduğu gencin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.
Halil K.’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.