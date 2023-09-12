Hayri Kozanoğlu: Yeni Delhi toplantısına üç hafta önce sonuçlanan BRICS’in gölgesi düştü

Gelgelelim, G20 Zirvesi’nin küresel yansımaları irdelenirken, uluslararası medyada Erdoğan-Sisi yakınlaşması gündem maddeleri arasına girmeyi başaramadı. Görüldüğü kadarıyla Yeni Delhi toplantısına üç hafta önce sonuçlanan BRICS’in gölgesi düştü. Çünkü Hindistan-Çin-Rusya-Brezilya-Güney Afrika’yı kapsayan BRICS ülkelerinin genişlemesi, özellikle saflarına Suudi Arabistan, İran, BAE ve Etiyopya’yı katması metropol kapitalist ülkeleri içeren G7 blokunun daralması izlenimi yarattı. Bu nedenle önce Afrika Birliği sürekli gözlemci statüsünden asil üye konumuna yükseltildi. Bilindiği gibi Çin’in Afrika ülkeleriyle yakın ekonomik ve diplomatik ilişkileri ABD’yi tedirgin ediyor, Biden çeşitli manevralarla Afrika’nın hamisi imajını vermeye çalışıyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı