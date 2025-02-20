Hava yolu şirketi ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar teklif etti

Delta Airlines şirketi, Toronto’ya acil indiği sırada ters dönen uçağındaki yolculara 30 bin dolar (1,08 milyon lira) teklif etti.

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ABD’nin Minnesota eyaletinden kalkan Delta Airlines’a ait bir uçak, Toronto Pearson havaalanına acil indiği sırada alev alıp ters dönmüştü.

Uçaktaki 80 kişiden 21’i hastaneye kaldırılmıştı. Yaralıların hepsi bugün itibarıyla taburcu oldu.

Soruşturma devam ederken kazaya neyin sebep olduğu hala bilinmiyor.

Kaza görüntülerini inceleyen uzmanlar, sert kış koşulları ve hızlı inişin oynadığı rol üzerinde duruyorlar. Öte yandan uçaktaki bir yolcu çarpma anında ‘beton ve metal’ sesi duyduğunu, bir diğeriyse yolcuların koltuklarında ‘yarasalar gibi’ baş aşağı asılı kaldıklarını söyledi.

BBC‘nin haberine göre Delta Airlines, uçaktaki her bir yolcuya 30 bin dolar ödeme teklif etti. Şirket sözcüsü teklifin herhangi bir şarta bağlı olmadığını ve yolcuların öteki haklarını saklı olduğunu söyledi.

Diğer taraftan bazı yolcu ve yolcu ailelerinin tuttuğu bir avukatlık firması, olayda ‘hastane müdahalesi gerektiren ciddi nitelikte kişisel yaralanmalara maruz kalındığını’ savunuyor.

Avukatların biri, bu miktarın bir ‘avans’ olduğunu ve hava yolu şirketinin bunu daha sonra ödeyeceği tazminatlardan düşmeye çalışacağını söyledi.

Bu arada uçağın enkazı soruşturma için dün akşama kadar pistte tutuldu.