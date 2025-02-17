Toronto'da acil iniş yapan uçak ters döndü

Kanada’nın Toronto kentindeki Pearson havalimanında acil iniş yapan bir uçak ters döndü.

Fotoğraflar: X / Ekran görüntüsü

ABD’nin Minnesota eyaletinden gelen Delta Airlines’a ait bir uçak, acil iniş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle ters döndü.

Sosyal medyadaki görüntülerde itfaiye ekiplerinin uçağa müdahale ettiği görülüyor.

Pearson Havalimanı X hesabından olayın ardından acil durum ekiplerinin görevlendirildiğini ve uçaktaki tüm yolcularla mürettebatın sayıldığını duyurdu.

CBS‘in Kanada yerel basınından aktardığına göre kazada en az sekiz yolcu yaralandı.