Toronto'da acil iniş yapan uçak ters döndü

Kanada’nın Toronto kentindeki Pearson havalimanında acil iniş yapan bir uçak ters döndü.

ABD’nin Minnesota eyaletinden gelen Delta Airlines’a ait bir uçak, acil iniş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle ters döndü.

Sosyal medyadaki görüntülerde itfaiye ekiplerinin uçağa müdahale ettiği görülüyor.

Pearson Havalimanı X hesabından olayın ardından acil durum ekiplerinin görevlendirildiğini ve uçaktaki tüm yolcularla mürettebatın sayıldığını duyurdu.

CBS‘in Kanada yerel basınından aktardığına göre kazada en az sekiz yolcu yaralandı.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.