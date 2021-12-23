TTB: Hatırlatma dozunun üç aya indirilmesi yeterli değil; öneriler uygulanmalı

Covid-19’da hatırlatma dozlarının süresinin üç aya indirilmesinin yeterli olmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB), salgındaki son durumla ilgili tavsiyelerini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık’ta ‘Omicron tedbirleri’ni duyurmuş şunları söylemişti: “Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısıyla aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.”

TTB’nin Twitter paylaşımında şunlar kaydedildi: “Kış şartları ve Omicron varyantı varlığında; hiç aşılanmamış nüfustan en az 20 milyon kişinin tam bağışıklanması gerekirken, son bir ayda yapılan birinci doz aşı sayısı 637 binde kalmıştır. Hükümetin salgın yönetim hedefi ve politikası ne yazık ki bulunmamaktadır. TTB salgın yönetiminin kapsamlı çerçevesini ve yapılması gerekenleri 3 Aralık’ta adım adım sıralamıştır. TTB’nin bu önerilerinin en kısa sürede uygulanması zaruri hale gelmiştir.”

Buna göre söz konusu öneriler şöyle: