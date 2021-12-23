TTB: Hatırlatma dozunun üç aya indirilmesi yeterli değil; öneriler uygulanmalı

Covid-19’da hatırlatma dozlarının süresinin üç aya indirilmesinin yeterli olmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB), salgındaki son durumla ilgili tavsiyelerini hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık’ta ‘Omicron tedbirleri’ni duyurmuş şunları söylemişti: “Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısıyla aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.”
TTB’nin Twitter paylaşımında şunlar kaydedildi: “Kış şartları ve Omicron varyantı varlığında; hiç aşılanmamış nüfustan en az 20 milyon kişinin tam bağışıklanması gerekirken, son bir ayda yapılan birinci doz aşı sayısı 637 binde kalmıştır. Hükümetin salgın yönetim hedefi ve politikası ne yazık ki bulunmamaktadır. TTB salgın yönetiminin kapsamlı çerçevesini ve yapılması gerekenleri 3 Aralık’ta adım adım sıralamıştır. TTB’nin bu önerilerinin en kısa sürede uygulanması zaruri hale gelmiştir.”
Buna göre söz konusu öneriler şöyle:
- Tüm kapalı ortamlarda HES kodu kontrolü uygulanmalı, ayrıca 18 yaş üzeri yetişkinlerin bağışıklıklarını gösteren bir sistem kurulmalıdır. Toplumun en az yüzde 80’i aşılanana kadar 1,5 m. mesafeye uygun yarım kapasite çalışma sağlanmalı, işyerlerinde dönüşümlü mesaiye geçilmelidir.
- Yüksek riskin olduğu sağlık ve eğitim kurumları ile kalabalık kamu kurumlarında, şehir içi ve şehir dışı toplu taşımada, yeme-içme hizmeti sunan yerlerde ve ibadet yerlerinde çalışmak için tam aşılı olma şartı getirilmelidir.
- Fabrikalarda, şantiyelerde ve organize sanayi bölgelerinde aşı kampanyaları düzenlenmelidir. Pandemi koşullarına uygun olmayan ortamda çalışmak zorunda kalan ve Covid-19 ile ilişkili ek hastalıkları bulunan çalışanlara en azından kış ayları boyunca ücretli izin verilmelidir.
- Okul, kampüs ve yurtlarda aşı kampanyaları düzenlenmelidir. 5-11 yaş grubu için uluslararası otoritelerden onaylı aşılar sağlanmalıdır. 65 yaş üstü kişiler, kronik sağlık sorunları olanlar ve gebelerde aktif aşılama uygulanmalı, birinci basamak bu doğrultuda güçlendirilmelidir.
- Kapalı ortamlarda uygun havalandırılma sağlanmalı, denetimler meslek örgütlerinin katılımıyla yürütülmelidir. Maske denetimleri özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda yapılmalıdır. Yüksek riskli ortamlarda bulunanlar için N95, FFP2 ve FFP3 gibi maskeler tedarik edilmelidir.
- Aşıların etkililiği ve güvenliği konusundaki veriler bilimsel standartlara uygun raporlanmalı, üçüncü ve dördüncü doz kararları buna göre verilmelidir. Salgının gidişatıyla ilgili epidemiyolojik veri ve bilgiler bilimsel standartlara uygun şekilde haftalık olarak paylaşılmalıdır.
- Hızlı antijen testleri hizmete sokulmalı, yüksek riskli ortamlarda çalışanlara ücretsiz sunulmalı, belirtisi olmayan kişilerde tarama amaçlı kullanılmalıdır. Pozitif vakaların ve yakın temaslıların tespiti ve izlemi için ciddi bir filyasyon sistemi oluşturulmalıdır.
- Düzenlemelerin amacı ve hedefinin somut şekilde anlatıldığı bir iletişim kampanyası düzenlenmeli, aşı kaygısını giderecek etkili bir çalışma yapılmalıdır. İletişim çalışmalarında bölgesel uygulamalara ağırlık verilmeli, farklı anadiller de kullanılmalıdır.
- Salgının koordinasyon içinde yönetilebilmesi ve önlemlerin yerel bağlamda uygulanması için başta sağlık olmak üzere ilgili tüm emek-meslek örgütleri, akademisyenler ve yerel yönetimler sürece dahil edilmelidir.
- Salgın süresince iş yükleri ve yorgunlukları katlanarak artan, değer görmeyen ve baskılara maruz kalan sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması için kapsamlı bir program geliştirilmelidir.