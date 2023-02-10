Hatay’da yedi yaşındaki Asya 95 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından yedi yaşındaki Asya Dönmez kurtarıldı.
Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Binanın enkazında Dönmez’e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.
Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.
Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.