Hatay’da enkaz altında kalan yedi aylık bebek 140 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan yedi aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay’ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı yedi aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.