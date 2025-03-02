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Yaramazlara biraz batar!

Hatay'da bir hayırsever, mahallelinin 1,3 milyon liralık market borcunu kapattı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir hayırsever, 800 kişinin market borcunu kapattı.

Fotoğraflar: AA

Yıldırımtepe Mahallesi’nde İzzet Bedir’in işlettiği markete giden bir kişi, vatandaşların borçlarını ödemek istediğini söyledi.


Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 800 kişinin borcunu kapattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişinin hem kendisini hem de vatandaşları mutlu ettiğini belirten Bedir, şöyle konuştu:

* Hayırseverle hesapladığımız borç 1 milyon 613 bin lira tuttu. Bana “Sen de yardım et, borcu indirelim” dedi.

* Borcu 1 milyon 350 bin liraya düşürdük. Vatandaşların kimisinin 100 kimisinin de 20 bin lira borcu vardı.

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