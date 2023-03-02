Hatay Arkeoloji Müzesi deprem önlemini aldı: Metal kafes ve kum torbası

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen eserler, yeni deprem ve artçı sarsıntılara karşı metal kafes ve kum torbasıyla korumaya alındı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da, artçı sarsıntılar nedeniyle kültür varlıkları için de önlemler devreye sokuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşıyıcı sisteminde hasar bulunmayan Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki eserleri metal kafesler ve kum torbalarıyla korumaya aldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Hitit Kralı II. Şuppiluliuma heykeli başta olmak üzere birçok eserin nasıl korunduğunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla aktardı.