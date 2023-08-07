Hasan Basri Yalçın: Bu sefer darbeyi yapan Fransa değil

Afrika’da darbelerin hep iç ve dış sebepleri olmuştur. Fakat asıl etkili faktör çoğunlukla dışarısıdır. Afrika devletleri ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak zaten darbeye uygun zeminlerdir. Ufak dış müdahaleler sayesinde bile bu dinamikler harekete geçirilebilir. Bu zamana kadar da öyle olmuştur. Genelde eski sömürgecileri Afrika siyasetine kolayca müdahale eder. Az bir finansal ve askeri destekle darbeler tetiklenebilir. Mesela Fransa’ya kafa tutmaya kalkan bir devlet başkanı devrilirdi.

Ancak son darbe serisinin önemli bir farkı var. Bu sefer darbeyi yapan Fransa değil. Aksine darbeler bir şekilde Fransa’ya da iniyor. Öyle bir süreç tamamlandı ki, tesadüften mi ibarettir yoksa kurgulanmış mıdır bilemem ama, Fransa enerji üretimi için en kritik ülke olan Nijer en sona kalmıştı. Önce etrafındaki ülkelerde darbeler tamamlandı. Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Burkina Faso derken sıra Nijer’e geldi. Yani önce Nijer’i kuşatan ülkelerde yönetimler değişti. En son Fransa için çok daha önemli olan Nijer’de olaylar patlak verdi.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı