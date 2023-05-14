AA’ya göre hangi aday-hangi ittifak nerede önde

Saat 21:35 itibariyle cumhurbaşkanı adaylarının ve ittifakların illere göre yarıştaki yerleri şöyle:

AA verilerine göre cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,91 oy oranıyla 53 ilde önde.

Buna karşılık millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43,28 oy oranıyla 28 ilde önde.

Milletvekili seçimleri

Yine AA verilerine göre milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakı 58, millet ittifakı 11, emek ve özgürlük ittifakı 12 seçim bölgesinde önde.

Cumhur ittfakının önde gittiği iller şunlar:

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Elazığ, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Bolu, Ankara 1. Bölge, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Uşak, Afyon, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Urfa, Adıyaman, Antep, Maraş, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay, Niğde, Karaman, Isparta, Burdur, Denizli, Yalova.

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Millet ittifakının önde gittiği iller şunlar:

Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Ankara 1. bölge, İzmir 1. ve 2. bölge, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin.

Emek ve özgürlük ittifakının önde gittiği iller şunlar:

Tunceli, Iğdır, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van.

Bu tabloya göre AKP 273, CHP 168, Yeşil Sol 58, MHP 52, İYİ Parti 45, Yeniden Refah Partisi beş, TİP bir milletvekili çıkarıyor.

DSP ve Hüda Par, AKP listesinden; Gelecek, Deva ve Saadet Partisi CHP listesinden seçimi katılıyor.