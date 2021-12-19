Hamsinin kilosu 60 lirayı gördü

Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle hamsi Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi.
Önceki yıllara nazaran erken göç eden hamsinin fiyatı tezgahlarda 60 lirayı gördü.
Bu sezon tezgahlara 10 liradan çıkan hamsinin fiyatı altı kat arttı.
Balıkçılar hamsinin hızlı fiyat artışında deniz suyundaki mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkili olduğunu söylüyor.
60 liralık hamsiye tezgahlarda ilgi de oldukça az. Vatandaşlar fiyatın sezon başına göre oldukça fazla olduğu görüşünde.
Hamsinin gözden düşmesiyle ilgi büyük oranda istavrite kaydı.
İstavritin kilosu ise şu an tezgahlarda 10 ila 15 lira arasında değişiyor.