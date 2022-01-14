Hakkı Yalçın: Fenerbahçe taraftarı, yönetime vermediği desteği İsmail Kartal’a verecektir

İsmail Kartal yalnızdır ama bu yalnızlığı en iyi anlayacak olan da Fenerbahçe taraftarıdır ve o taraftar yönetime vermediği desteği İsmail Kartal’a verecektir. Peki, İsmail Kartal kalan maçların hazinesinin derdine mi düşecektir, kaybolan değerlerin peşine mi? Yönetenin de yönetildiği bir düzende futbolcuların ağalık sistemi saltanat sürerken, Fenerbahçe’nin eleştirildiği için değil daha iyisini yapamadığı için kahreden futbolculara ve yöneticilere ihtiyacı var.
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Omicron vaka sayılarını hızla artırsa da ölüm oranlarında değişim sınırlı
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Döviz hesaplarında düşüş 1,1 milyar dolar
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