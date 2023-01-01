Hakan Güneş: 2023 derken, büyük ve riskli bir dönemeçten bahsediyoruz

2022’ye pandemiyi kısmen arkamıza alarak girdik. Bir ay geçmeden Soğuk Savaş sonrası dönemin 11 Eylül 2001 dönemecinden sonraki en büyük kırılması yaşandı: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladı. Birkaç haftada tamamlanacağı düşünülen askerî harekât bütün yıl boyunca devam etti ve belli ki 2023’ün de ana uluslararası gündemi olacak. Üstelik Ukrayna’daki sıcak cephenin yanında Baltıklar, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya cephelerini de konuşmak durumunda kalacağız gibi görünüyor. Taktik nükleer silahların bile kullanılmasının gündemde olduğu düşünüldüğünde, 2023 derken, büyük ve riskli bir dönemeçten bahsediyoruz.

Hakan Güneş’in yazısı