Haciz işlemi sırasında avukatı yanağından ısıran kişiye iki yıl altı ay hapis cezası

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde haciz işlemi sırasında avukatı yanağından ısıran ve icra memuruna hakaret eden kişiye iki yıl altı ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen annesine ise üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA’nın Bursa Barosu’nun açıklamasından aktardığına göre avukat Cüneyt Bülent Şeker, 27 Temmuz 2018’de müvekkilinin koyun sattığı Konuk ailesinin 80 koyununu haczetmek üzere Göynükbelen Mahallesi’ne gitti. Aile koyunları vermemek için direndi. Ömer Konuk, Şeker’in yanağını ısırırken annesi Sevim Konuk elinde bıçakla haczi önlemeye çalıştı. İcra memuru Mustafa Sekmen ağır hakarete maruz kaldı.

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Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, hakim, sanık Ömer Konuk’a ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam iki yıl altı ay hapis cezası verdi.

Diğer sanık anne Sevim Konuk ise ‘yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayı az buldu

Verilen cezayı az bulan Şeker, davayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

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Şeker dilekçesinde, sanık Ömer Konuk’un ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunun sabit olduğunu, bu konuda verilen beraat kararıyla ‘mala zarar verme’ suçundan verilen beraat kararının hatalı olduğunu, iki kararın da kaldırılarak sanığın bu iki suçtan da cezalandırılmasını istedi. Olay sırasında yırtılan ceketinin jandarma tarafından delil olarak teslim alınmadığını ifade etti.

Şeker, ayrıca, hüküm kurulurken kendisinin ‘yargı görevi gören kişi’ olarak değerlendirilmediğini ve cezanın alt sınırdan verildiğini belirttiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “TCK 87/1-c’ye göre kasten yaralama fiili, mağdurun yüzünde sabit ize neden olmuşsa belirlenen ceza beş yıldan az olamaz. Bu nedenle mahkemece verilen ceza yasaya aykırı olup kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, Bursa 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasında, ifademi esas mahkemesinde vereceğimi beyan etmeme rağmen mahkemece tarafıma tebligat yapılmayarak, beyanım alınmadan karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.”