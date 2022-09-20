Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kınalı keklik sokmaya çalışan iki kişiye para cezası

Irak’tan getirdiği sekiz kınalı kekliği ülkeye sokmak isteyen iki kişiye 33 bin lira ceza uygulandı.

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Irak’tan Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’ndan ülkeye giren bir araçta yapılan aramada bulunan kınalı kekliklere el kondu.

Keklikler, jandarma ekiplerince Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şube Müdürü Orhan Kalay, sekiz kınalı kekliğin rehabilitasyon ünitelerinde veteriner hekim gözetiminde tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra damızlık olarak kullanılmak üzere Gaziantep Keklik Üretme İstasyonu’na gönderdiklerini söyledi.

Ünitelerinde iki kızıl şahin, iki kerkenez ve bir kumrunun tedavisinin sürdüğünü dile getiren Kalay, yakın zamanda beş kuşun doğaya salınacağını belirtti ve çevre halkının yaralı ve bitkin halde buldukları yaban hayvanlarını kendilerine bildirmelerini istedi.