H. Bader Arslan: Reel sektör güven endeksindeki yükseliş çok cılız

Geçtiğimiz günlerde tüketici ve sektörel güven endeksleri açıklandı. Tüm endeksler, Eylül değerlerine göre artış kaydetti. Bu sık rastlanan bir durum değil. Endeksler en son Haziran 2021’de toplu olarak yükseliş göstermişti.

Bu noktada iki dipnot düşmek gerekiyor. Birincisi, reel sektör güveninde ekimdeki yükseliş çok cılız bir yükselişti. Dış piyasalarda talep daralırken ve PMI endeksleri gerilerken, reel sektör güvenindeki bu hareketi geçici olarak görmek gerekir. Önümüzdeki birkaç ayda sanayide güven muhtemelen gerilemeye devam edecektir. İkincisi, tüketici güvenindeki yükselişin arka planında Temmuz’da yapılan ara ücret zamlarının büyük bir etkisi var. Kasım ve aralıkta bu etki biraz zayıflayabilir. Ancak son günlerde dillendirildiği gibi ocak ayında asgari ücret ve diğer ücretlere yüksek artışlar yapılırsa (ve beklenmedik olumsuz bir gelişme olmazsa) tüketici güven endeksi 2023’e çok hızlı başlangıç yapacaktır.

H. Bader Arslan’ın yazısı