Güven Sak: Yeni sanayi politikaları şekillenirken Türkiye neden uyuyor?

Temmuz ayında küresel değer zincirlerinin yeniden yapılanmasını desteklemek üzere Amerikalılar gecikmiş bir adım daha attı. Çip Yasasını çıkararak, yarı iletken endüstrisini yeniden yapılandırmak üzere desteklemek için bütçe ayırdılar. Yalnızca ülke içinde çip fabrikası kurulsun diye 52 milyar dolar ayırdılar.

Avrupa birliği benzer bir düzenlemeyi daha önce yapmıştı. Türkiye, Alman otomotiv değer zincirlerinin bir parçası, ülkenin yeri uygun. Nesi eksik? Türkiye hâlâ her an her şeyin olabileceği bir ülke konumunda. Daha yerinin önemini tam idrak edebilmiş değil. Dünyada olup biteni anlamakta güçlük çekiyor.

Küresel değer zincirlerinin akıllı yeniden yapılanması (smart-shoring) için Türkiye’nin bir üretim üssü olarak neden önemli olduğunun altını çizmeye odaklanmıyoruz. Onun yerine üç Rus turist Rusya’nın olmayan dolarlarını harcamadan Türkiye’de tatil yapabilsin diye Ruslara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Rus Merkez Bankası ile TCMB’yi Lira-Ruble takası sağlıklı yapılsın diye yan yana getiriyoruz.

Güven Sak’ın yazısı