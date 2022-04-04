Güven Gürkan Öztan: ‘Mahcup’ laiklerin hatırlaması gereken şey

Eski İslamcılardan laiklik uyarısı alacak kadar “geri basan” bir muhalefet, İslamcı kuşatmayı delebilir mi, orası meçhul. Ancak “mahcup” laiklerin hatırlaması gereken bir şey var, o da iktidarın fiili İslamcı düzeniyle hesaplaşmanın yalnızca AKP’nin iktidardan uzaklaştırılmasıyla mümkün olmadığı. Yıllardır İslamcılara stepne görevi yapan, iktidardan pay almak uğruna demokratik yurttaşlığın ve laikliğin altını oyan işbirlikçilerin akıl hocalığını reddetmeden yeniyi kurmak imkânsız.
SON HABERLER
Ortalama seçmen diye biri yok, sen hayal görüyorsun!
AKP’nin bütün insan kaynağı zayıflığına rağmen, kurumsal muhalefete kültürel iktidar dayatabilmesi, ödleklikten bile fazla siyasetsizliğin sonucu.
Geveze yazılar
Yazıda kimi nerede, nasıl, ne kadar konuşturacağız? Genellikle çok konuşturuyoruz yazılarda bilgisine, görüşüne, tanıklığına başvurduğumuz insanları, üstelik bu alıntılar konuşmanın bütün gevşekliklerini de taşıyor…
Siyaset bilimci Seda Demiralp: Muhalefetin ortak listeden başka şansı yok
“Muhalefet seçimi kazanmak istiyorsa ortak listeden başka seçeneği yok” diyen Doç. Dr. Seda Demiralp, “Muhalefetin bir şeyleri kaybedecek bir adaya ihtiyacı var. Varını yoğunu ortaya koyacak, hayat memat meselesi olarak görecek” görüşünde…
Bir anketin düşündürdükleri
Metropoll anketinin sonuçları, dış politikadaki keskin dönüşe kamuoyunu yönlendirenlerin eşlik edemediğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda medyanın sık görünen yüzlerinde oyuncu değişiklikleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Roman gibi yaşamak; Sabahattin Ali
Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna romanları, Değirmen (Öykü), Dağlar ve Rüzgâr (Şiir) kitapları sinemaya aktarıldı, sahneye aktarıldı, bestelendi…Edebiyatımızın en verimli can damarlarından biriydi Sabahattin Ali’