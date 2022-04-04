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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: ‘Mahcup’ laiklerin hatırlaması gereken şey


Eski İslamcılardan laiklik uyarısı alacak kadar “geri basan” bir muhalefet, İslamcı kuşatmayı delebilir mi, orası meçhul. Ancak “mahcup” laiklerin hatırlaması gereken bir şey var, o da iktidarın fiili İslamcı düzeniyle hesaplaşmanın yalnızca AKP’nin iktidardan uzaklaştırılmasıyla mümkün olmadığı. Yıllardır İslamcılara stepne görevi yapan, iktidardan pay almak uğruna demokratik yurttaşlığın ve laikliğin altını oyan işbirlikçilerin akıl hocalığını reddetmeden yeniyi kurmak imkânsız.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı


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