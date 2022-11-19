Gürsel Köksal: Dünya Kupası’nı boykot faaliyetleri

Almanya’nın futbol kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf pazar günü başlayacak Dünya Kupası maçlarını dört gözle bekliyor. Onların derdi milli takımın turnuva öncesindeki son hazırlık maçında Umman gibi zayıf ve iddiasız bir takımı zorlukla 1-0 yenerken gösterdiği formsuzluğu.

Bir taraf ise özellikle son iki yıldır süren “boykot” faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.

Katar gibi futbolla ilişkisi olmayan, insan hakları açısından değil yerlerde sürünen, parayla her şeyi satın alabileceklerini sanan (bunda genellikle de başarılı olan) görgüsüz devlet adamlarının yönetimindeki bir ülkeyi dünyanın en sevilen sporuna ev sahibi yapan bu turnuvayı boykot edenler seslerini daha da yükseltmeye çalışıyorlar. Ancak onların sesini kesmeyi, kesemezseler bile etkilerini zayıflatmayı, itibarsızlaştırmayı hedefleyen kampanyalara milyonlarca dolar yatıran Katar’ın ve FIFA’nın karşısındaki mücadeleleri biraz da Don Quichotte’nin “devlerle” savaşına benziyor.

Gürsel Köksal’ın yazısı