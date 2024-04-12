Güntekin Onay: Keşke İsmail Kartal maça en güçlü 11’iyle başlayıp tur biletini cebine koyarak İstanbul’a dönseydi

Fenerbahçe, maça özgüvenli ve iyi başladı. Oyunu Olympiakos rakip yarı alanında oynarken Çağlar’ın hatasıyla kalesinde golü gördü ve 1-0 geriye düştükten sonra saha içinde her şey değişti. Rakip güven kazandı, sessiz görünen seyirci ayaklandı, Olympiakos takımı Fenerbahçe’yi yeneceğine ciddi şekilde inandı. Buna karşın temsilcimiz basit ve telaşlı top kayıpları ile oyun olarak dakikalar ilerledikçe geriye gitti. Jovetic’in ikinci golü de bu dağınıklık sonrasında adeta bağıra bağıra geldi.

İsmail Kartal’ın 11’inde neden Ferdi, Fred ve İsmail yoktu? Böylesine önemli bir maçta bu tercihler neden böyle yapıldı? Sorgulanmalı. Ayrıca Atletico Madrid’de bu sezon çok az süre alan Çağlar, transfer olduğundan beri bir türlü hazır hale gelemedi ve istenilen düzeyde asla değil. Orta alanın merkezinde oynayan Zajc ve Krunic hemen hiç top kazanmadıkları gibi top Fenerbahçe’nin ayağında iken de kayıpları oynadılar.

Güntekin Onay’ın yazısı