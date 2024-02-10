Güneş ile Dünya arasına yerleştirilecek ‘şemsiye’ iklim krizine çare olabilir mi?

Bilim insanları, küresel ısınmaya karşı koymak için Güneş ile Dünya arasında yüzen bir şemsiye fikrini tartışıyor.

Güneşi perdeleyen dev parasol projesi.

Küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sisteminin ölçümlere göre 2024’ün ocak ayı şimdiye kadar kaydedilen ‘en sıcak ocak’ olarak kayda geçti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Utah Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada uzayın derinliklerine toz saçılması araştırılırken, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bir ekip de uzay baloncuklarından oluşan bir kalkan yaratmayı araştırıyor.

Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü’nde fizik profesörü ve Asher Uzay Araştırma Enstitüsü müdürü Yoram Rozen liderliğindeki bilim insanları da bir prototip gölge inşa etmeye hazır olduklarını söylüyorlar.

New York Times gazetesine konuşan Dr. Rozen, gerekli miktarda güneş radyasyonunu engellemek için gölgenin yaklaşık bir milyon mil kare, yani kabaca Arjantin büyüklüğünde olması gerektiğini söyledi.

Ağırlık engeli

Ancak Rozen, bu büyüklükte bir gölgeliğin en az 2,5 milyon ton ağırlığında olacağını ve bunun da uzaya fırlatılmayacak kadar ağır olacağına dikkat çekiyor.

Bu nedenle Rozen ve ekibi, ‘küçük gölgeliklerden oluşan’ birçok perdeleme üzerinde çalışıyor. Bu güneşlikler, ışığı tamamen engellemeyecek, bunun yerine Dünya’ya hafif dağınık bir gölge düşürecek.

Bu fikir ilk olarak mühendis James Early tarafından 1989’da ortaya atıldı. O zamandan beri iklim bilimciler bu fikir etrafında beyin jimnastiği yapıyor.

Bu fikri savunan bilim insanları, bu ‘dev parasolun’ küçük ama önemli miktarda güneş radyasyonunu engelleyeceğini söylüyor ve radyasyonun yüzde 2’sinin bile perdelenmesi halinde bunun gezegeni 1,5 santigrat derece soğutmaya yeteceğini hesaplıyor.