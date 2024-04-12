Güneri Cıvaoğlu: İlerleme, dini özgürlükleri garanti altına alan güçlü kanunların desteklediği ‘laiklikle’ sağlanabilir

Papa “laik devleti” savunan sözlerini “din devletlerinin akıbetleri fena oluyor ve tarihin akışına ters düşüyor” diye sürdürmüştü.

Biz de Diyanet İşleri Başkanı’nı geçtim aynı şeyi İran’ın dini lideri Hamaney veya Suudi Arabistan Kralı Selman’ın söyleyebileceğini hiç sanmıyorum.

Hatta… Dünyanın en büyük Müslüman devletlerinden biri olan Pakistan liderlerinin de.

Ama Anayasa’nın “değişmez, değiştirilemez” maddesinde “laik devlet” yazılı olan Türkiye’de kimileri hala “Şeriat devletini” konuşurken Papa Francis’in söylemi önemli bir referanstır.

Hatırlatmış oldum.

Ancak… Papa’nın 120 bin tirajlı Katolik gazete “La Croix” de yayınlanan konuşmasındaki “laik devletle” ilgili satırlarının tamamının bilinmesinde fayda var.

Şöyle ki:

Devlet laik olmalı.

Din devletlerinin akıbetleri fena oluyor.

Ve… Tarihin akışına ters düşüyor.

İlerleme, dini özgürlükleri garanti altına alan güçlü kanunların desteklediği “laiklikle” sağlanabilir. Herkes itikadını cismanileştirme hakkına sahiptir.

Müslüman bir kadın, peçe takmak istediği takdirde takabilmeli, Katolik kadın da haçını boynuna asabilmelidir.

Halkın inancını sınırlamalar içinde değil, kültürünün derunundan geldiği şekilde yerine getirebilmesi gerekir.

Gerçek “laik devlet” halkın inancını göz ardı ederek var olamaz.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı