Gülşen’in çorap boyuna karışmaya çalışan belediye çalışanına çocuk istismarından soruşturma

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında 14 yaşındaki kız çocuğuna hakaret ve tacizden soruşturma açıldığı öğrenildi. S.K. dört yıl önce Ordu’da konser veren şarkıcı Gülşen’in çorap boyuna karışmaya çalışmıştı.

Görsel: Twitter

AKP yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında 14 yaşındaki kız çocuğuna hakaret ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

BirGün’den Onur Durmuş’un haberine göre 14 yaşındaki çocuğun ailesinin şikayeti üzerine 21 Eylül 2022’de Altınordu Emniyet Müdürlüğü’nde S.K.’nin ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturmanın halen sürdüğünü belirten emniyet kaynakları soruşturmaya gizlilik kararı verildiğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden bir başka kaynaksa olayın belediye yetkilileri tarafından öğrenilmesinin ardından S.K.’nin istifaya zorlandığını ve görevden uzaklaştırıldığını kaydetti.

Öte yandan olayın Ordu Büyükşehir Kent Konseyi’nde yaşandığı ve taciz iddialarının ardından Kent Konseyi binasının kapatıldığı da öğrenildi.

Konuya ilişkin ifadesinin alındığını doğrulayan S.K. BirGün’e açıklamasında kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Gülşen’e ‘Çorabını çek’ demekle gündeme gelmişti

S.K., dört yıl önce memleketi Ordu’da konser veren şarkıcı Gülşen’e “Çorabını çek, başkan sahneye geliyor” demiş ve Gülşen’in tepkisini çekmişti.

Gülşen’in tutuklandığı süreçte bir kez daha gündeme gelip sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Gülşen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı sahneye anonsla çağıran S.K.’yı “Pardon, az önce bana ne dediniz, tekrar edebilir misiniz” diye uyarıyor.

S.K. “Hanımefendi çok iyisiniz dedim” demesi üzerine Gülşen, sunucudan öyle demediğini söyleyerek tekrar etmesini istiyor. Şarkıcının “Lütfen, neden olmaz” demesi üzerine S.K.’nın söylemeyi reddettiği anlaşılıyor.

Sunucunun dediklerine cevap vermeden başkanı tekrar sahneye çağırması üzerine Gülşen, tepkilerine devam ediyor ve S.K.’nın kendisine ‘çorabını çekmesini’ söylediğini belirtiyor.

Şarkıcı, konu üzerine söyledikleriyle izleyicilerden de büyük alkış ve destek alıyor.