Gülengül Altınsay: Hakemler bizde Avrupalı meslektaşları gibi özgürce maç yönetemiyor

Avrupa’ya gidince Avrupalı gibi baskılardan uzak kalabiliyorlar. Kafalarında TFF, MHK, hesaplar, ilişkiler, hakem yorumcuları filan olmadan adam gibi maç yönetebiliyorlar. İyi hakem, kötü hakem de o zaman ortaya çıkıyor. Bazı takımların sürekli kayırılmasının, bazı takımların sürekli mağdur edilmesinin nedeni de bu hesaplar, ilişkiler değil mi zaten? Durum buyken çözüm olarak yabancı hakem istemek ne işe yarar? Yabancı hakem de yine bu TFF ve bu MHK tarafından getirilmeyecek mi? Sanırım 1960’larda, yine böyle hakem şikâyetlerinin arttığı bir dönemde çözüm olarak yabancı hakemler getirtilmiş. Ama pek bir olumlu değişikliğin olmadığı, hakemlerin bavullarında bol bol pahalı hediyelerle yurtlarına döndüğü söylenip durur hâlâ. Şimdi de aşırı hakem şikâyetlerinin ardından TFF bazı kritik maçlar için VAR’a yabancı hakem getirdi bildiğiniz gibi.

Ben zaten temelde VAR’ın futbola katkısı olacağını düşünmeyenlerdenim. Hele Türkiye gibi kayırmanın ayyuka çıktığı bir ülkede tamamen karşıyım. Sorunları daha da artıracağını düşünüyordum ve haklı çıktım maalesef. Ayrıca sezon bitmek üzereyken ve sadece bazı maçlarda yapılan bu uygulama her şeyi daha da karıştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Sadece TFF ve MHK’yi bir süre eleştirilerin odağından uzaklaştırır, o kadar. Koca koca kulüp başkanlarının da köklü bir değişiklik yerine, dikkati başka yere çekmekten başka bir işe yaramayacak bu “yabancı hakem kampanyası”nın peşine takılmalarına da anlam veremiyorum.

Gülengül Altınsay’ın yazısı